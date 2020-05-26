Смягчение режима ограничений начали в Приморье

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В Приморье начали смягчение режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

"Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса", – передает пресс-служба правительства региона.

В частности, в регионе допускается возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Кроме того, будут открыты торговые предприятия в залах до 400 квадратных метров с отдельным наружным уличным входом. При этом такие торговые точки будут иметь лимит на количество единовременных посетителей – один человек на четыре квадратных метра.

"Первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий", – добавили в правительстве Приморья.

12 мая губернатор Приморья Олег Кожемяко заявлял, что в регионе рано ослаблять ограничения. При этом он отмечал, что послабления будут происходить в ближайшем будущем при улучшении эпидемиологической ситуации.

По последним данным, за прошедшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 был зарегистрирован в 83 регионах страны.