Губернатор Приморья заявил, что в регионе рано ослаблять ограничения

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Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что в регионе пока рано ослаблять ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом передает сайт правительства края.

По словам главы региона, общая эпидемиологическая ситуация в Приморье остается непростой. В частности, сохраняется высокий прирост заболеваемости COVID-19.

"О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат", – сказал Кожемяко.

Он также отметил необходимость продолжения работы по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Ограничительные меры в регионе ранее были продлены до 1 июня.

По актуальным данным главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, за последнюю неделю темп прироста заболевших COVID-19 в регионе составил 56 процентов. При этом ежесуточный прирост зафиксировался на отметке 8 процентов.

"Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий – это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить", – поддержала решение губернатора Детковская.

В свою очередь, министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко заявила, что в регионе подготовлено 1168 коек для лечения больных с коронавирусом.

"Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ", – пояснила министр.

По последним данным, в Приморье выявлено 955 случаев коронавируса.

Ранее Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая. В то же время, по мнению лидера РФ, борьба с пандемией в стране продолжается.