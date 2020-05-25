В Приморье отец с детьми ушел в лес, спасаясь от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Приморье два дня разыскивали отца с тремя малолетними детьми, пропавшими в поселке Кавалерово. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

Нашли 39-летнего мужчину с семьей в лесу, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Как выяснилось, они планировали переждать в лесу эпидемию коронавируса.

В настоящее время с ними работают следователи, дети изъяты из семьи и временно находятся в отделении детской поликлиники. Отец семейства не задержан, он находится дома.

Ранее в Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями. Оба подростка госпитализированы с истощением, вызванным голодом.