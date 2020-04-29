В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, мальчики 2005 и 2007 года рождения прожили в лесу с матерью две недели. Первые два дня она кормила их взятыми из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами, а затем – листьями.

18 апреля старший сын, дождавшись, пока мать уснет, вышел из леса и обратился за помощью к нефтяникам, которые работали неподалеку. Оба подростка госпитализированы с истощением, вызванным голодом. Их мать подозревается в истязании детей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области привлекли к административной ответственности родителей, которые вместе с тремя детьми ушли жить в лес, спасаясь от коронавируса.

С собой в лес семья взяла набор продуктов и сотовый телефон. Они собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. В лесу они провели сутки. Дети спали на ветках под открытым небом.

В полицию обратились родственники. Детей осмотрели медработники. Их общее состояние удовлетворительное, но у одного из них нашли клеща. Временно детей поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района.