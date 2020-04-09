В Свердловской области семья с тремя детьми ушла жить в лес, спасаясь от коронавируса

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

В Свердловской области привлекли к административной ответственности родителей, которые вместе с тремя детьми ушли жить в лес, спасаясь от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С собой в лес семья взяла набор продуктов и сотовый телефон. Они собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. В лесу они провели сутки. Дети спали на ветках под открытым небом.

В полицию обратились родственники. Детей осмотрели медработники. Их общее состояние удовлетворительное, но у одного из них нашли клеща. Временно детей поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. В Свердловской области подтверждено 59 случаев коронавируса.

