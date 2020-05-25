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Москва 24

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Общество

04:02

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

город общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений нужно открывать непродовольственную торговлю.

По его словам, данная сфера очень важна для экономики города. Кроме того, в ней занято большое количество людей.

"Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли", – сказал Ефимов РИА Новости.

Он добавил, что затем на очереди – сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий.

Сергей Собянин ранее объявил о старте первого этапа ослабления ограничений. В частности, с 25 мая начнут работать некоторые многофункциональные центры "Мои документы", а также возобновит предоставление услуг каршеринг.

В то же время эксперт заявил, что Москва и Подмосковье стали единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом. К снижению темпа распространения заболеваемости привел рост числа тестируемых и изоляция.

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений

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