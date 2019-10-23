Больше часа на гвоздях: как россияне установили массовый мировой рекорд

19 октября в Санкт-Петербурге россияне установили новый мировой рекорд по стоянию на гвоздях – один час одиннадцать минут. Треть участников составили ребята из Москвы, на днях они вернулись домой. О том, как ставился рекорд и через что пришлось пройти теперь уже мировым рекордсменам, рассказали организаторы и участники мероприятия.



Фото: предоставлено участниками мероприятия

90 единомышленников из 28 городов России

"А вы уверены, что сможете сделать такой рекорд? Мало людей сейчас стоит на гвоздях час одиннадцать минут", – озадачил вопросом Марию Бреусенко эксперт Книги рекордов России сразу после того, как она подала заявку. Но Мария твердо была уверена в том, что все получится.

Однажды, стоя на гвоздях в Гоа в рамках марафона, она задала себе вопрос: "Какие у меня есть возможности, о которых я не знаю?" Пришел ответ: "Собирай страну на рекорд". Я не хотела этого делать, но пришлось", – откровенно рассказывает Мария.

Заявку подтвердили, а заодно предложили зафиксировать и свой личный рекорд. Так, в июне 2019 года Мария Бреусенко установила личный рекорд стояния на гвоздях – два часа 22 минуты – и стала первой в России женщиной-рекордсменкой в этом направлении.

Фото: предоставлено участниками мероприятия

На установлении массового рекорда в Санкт-Петербурге присутствовали и чемпионы с личными рекордами: Георгий Горгиладзе (12 часов 8 минут, рекорд зафиксирован в 2018 году в Москве и вошел в Книгу рекордов Гиннесса), Андрей Чернышов (10 часов 1 минута) и Валерий Бочкарев (6 часов 4 минуты). Онлайн команду также поддерживал рекордсмен России Дмитрий Хара (11 часов 11 минут).



Основной целью было собрать всех единомышленников страны и обменяться опытом на конференции, а итогом должно было стать установление рекорда в один час 11 минут 11 секунд. Такой период времени был выбран Марией неслучайно. Именно столько она простояла на гвоздях, когда впервые преодолела временную границу в час. Дата тоже была символичной: 19 октября 2019 года, действие начиналось в 19 часов 19 минут.

Ни один не сошел с дистанции

Фото: предоставлено участниками мероприятия

Для установки рекорда в Санкт-Петербург съехались представители 28 городов: Ростова-на-Дону, Челябинска, Уфы, Вологды, Новосибирска, Казани, Сочи, Екатеринбурга, Северска и других. Треть участников прибыли из Москвы под руководством Романа Наумова (основатель московского движения на гвоздях).





Мария Бреусенко организатор рекорда по стоянию на гвоздях Я поэтому еще и рискнула на рекорд зайти, так как сначала договорилась с Ромой в Москве. Он поддержал и обещал привезти свою команду. Также большие команды были из Питера, Челябинска и Сочи. Каждый ехал на своем энтузиазме и за свой счет.

Фото: предоставлено участниками мероприятия

Фиксировал рекорд главный редактор и эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко. Основным критерием для установления массового рекорда были доски с гвоздями. Расстояние между гвоздями должно было быть строго один сантиметр, а сами гвозди быть острыми, не затупленными. Четко отслеживалось, чтобы стоящих на доске не поддерживали другие люди, – это нарушение.

"Нельзя сходить с гвоздей. Если человек сошел, он дисквалифицирован, – говорит Коненко. – Рекорд продолжается, но этот человек уже не засчитывается. В предыдущих рекордах люди сходили с гвоздей в процессе. Хотя если человек сошел, то обратно уже сам на доску не встанет. Самое больное, что есть в этом рекорде, – это не встать на гвозди, а сойти с них".

Эксперт делает проверку перед началом установления рекорда. Фото: предоставлено участниками мероприятия



Станислав Коненко главный редактор и эксперт Книги рекордов России Рекорд очень сложный. Это не то, что люди быстренько встали, сфотографировались и сошли с гвоздей. Тут стоять целый час, это не каждый может вытерпеть, нужна подготовка.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в количестве 69 человек, для установления нового нужно было как минимум на одного больше. В итоге собралось 89 человек, и 90-ым стал сам эксперт Станислав. Он также фиксировал два предыдущих рекорда России и сделал это своей традицией – стоять на гвоздях за компанию. "По моей внутренней этике эксперта я не могу сидеть на стуле и смотреть, как люди стоят на гвоздях. Это один из моих самых любимых рекордов. Плюс он был крут из-за присутствия там рекордсменов с личными рекордами, которые я тоже фиксировал. Это было большим сюрпризом, что организаторы смогли их всех собрать".

Моральная поддержка

Фото: предоставлено участниками мероприятия

На площадке присутствовала медсестра, чтобы в нужный момент дать нашатырь, если один из участников вдруг упадет в обморок. Также был риск, что кто-то сойдет раньше времени, тем более что две девочки пришли совсем без опыта и вставали на гвозди впервые. "Я очень сильно переживала, потому что это очень жестко – первый раз стоять на доске. Морально держали их всем кругом, включая фотографа. Это было нелегко, но зато они с первого захода стали чемпионами мира", – говорит организатор Мария.

По мнению капитана московской команды Романа Наумова, тяжелее стало, когда объявили о том, что уже прошел час с начала стояния на гвоздях. "Я почему не люблю таймеры: когда эксперт сказал, что прошел час, ум сразу среагировал: "Ааа, Рома, уже целый час! И реально заболели ноги". Народ сразу зашевелился. Запрета на телефоны не было, поэтому люди их активно использовали.

Фото: предоставлено участниками мероприятия



Роман Наумов капитан московской команды Мы поддерживали друг друга, пели песни, кричали "Москва!", чтобы не было скучно. Я без фанатизма отношусь к рекордам и высчитыванию минут, когда стоишь на гвоздях. Но обеими руками за саму идею собрать людей со всей страны и почувствовать эту энергию, когда 90 человек стоят в одном кругу.

"В кругу было весело, – рассказывает Роман. – Многие улыбались, смотрели друг другу в глаза, кто-то медитировал, кто-то пел или гудел. У каждого был свой процесс, свое преодоление". За 30 секунд перед достижением рекорда все громко начали обратный отсчет: "29, 28, 27… 3, 2, 1…"

"Рекорд не ради рекорда"

Видео: предоставлено участником рекорда

"Это был взрыв! Можно сравнить с тем, как арены ревут на чемпионате мира, когда забили гол, – вспоминает Роман. – Все прыгали, девочки особенно эмоционально реагировали: "Ура!!! Мы сделали это!" По волне счастья и радости это напомнило мне всеобщее единство, когда люди во время ЧМ выходили на Никольскую. Только здесь были не болельщики, а участники рекорда, и от этого становилось еще радостнее".

Ребята побили предыдущий рекорд по массовому стоянию на гвоздях в России и установили мировой. Многие ликовали и не могли сдержать слез.

Момент схождения с гвоздей после установления рекорда. Фото: предоставлено участниками мероприятия



Ален Тращенко участник рекорда Я простоял очень легко весь период, чего не ожидал. И на выходе получил такую глубокую и сильную эмоцию, будто даже почва появилась под ногами, опора. Очень потрясающе, что 90 человек встали на гвозди и ни один не сошел. Мы молодцы!

Этот рекорд был важен не только ради самого его достижения. Ключевым моментом для организаторов и участников стала возможность рассказать другим об этом инструменте работы с телом и популяризировать само движение. "Сейчас мы идем под девизом: меньше комфорта, больше жизни, – потому что комфорт убивает, мы уже перестали быть настоящими", – говорит Мария Бреусенко. Организаторы признаются, что благодаря практике стояния на гвоздях люди не болеют и выглядят гораздо моложе.

Фото: предоставлено участниками мероприятия

Роман Наумов считает, что гвозди – это замечательный инструмент для работы с собой и своим здоровьем, они помогают в контроле ума и медитации, а также в поддержании внутренней дисциплины. "Настоящая медитация сама случается, когда мы попадаем в то состояние, когда мы чувствуем свое тело на 100 процентов. Это происходит на гвоздях".

В московской тусовке практикующих гвозди на данный момент уже более 100 человек. Ребята любят собираться по утрам вместе и встречать рассвет в разных местах столицы: на городских мостах, на Арбате, в Парке культуры, "Музеоне", на Воробьевых горах. Роман ставит новичков на гвозди уже на протяжении двух лет. В планах москвичей пригласить всех участников на свою территорию и установить новый рекорд в столице. И, возможно, даже попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

