В Госдуму внесен проект о штрафах за выброшенных питомцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев, сообщает ТАСС.

За несоблюдение требований к содержанию домашних животных предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждан предлагают штрафовать на 15 тысяч рублей, должностных лиц – на 30 тысяч рублей, юридических лиц – на 100 тысяч рублей.

Документ внесли председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее депутаты подготовили документ, согласно которому за выброшенных на улицу домашних питомцев граждан и организации будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что благодаря данной мере удастся уменьшить количество бездомных кошек и собак на городских улицах.

Он отметил, что проблема бездомных животных остро стоит во всех крупных мегаполисах, так что Москва не стала исключением. Столичные приюты переполнены, однако на свалках города все еще большое количество бесхозных кошек и собак.

Он добавил, что новый законопроект заставит граждан ответственно относиться к питомцам и оценивать все риски, прежде чем заводить животных. В настоящее время, согласно действующему законодательству, уголовная ответственность предусмотрена лишь в случае убийства или причинения увечья животному.