Фото: телеграм-канал "Подъем"

Двух мертвых дельфинов обнаружили в Севастополе, полиция проверяет их принадлежность к местному дельфинарию, хозяин которого выбросил в море содержавшихся там млекопитающих. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Полиция Севастополя".

"В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper", – говорится в сообщении.

Информация о выброшенных в районе Севастополя дельфинах появилась в Сети в среду, 2 ноября. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в море выпустили четырех животных. Поиск дельфинов облегчает то, что они чипированы.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Полицейские выяснили, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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