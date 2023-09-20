Объем производства электрического оборудования в Москве вырос почти на 115%

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За семь месяцев этого года производство электрического оборудования в Москве увеличилось на 114,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, электрической промышленностью в городе занимается 130 предприятий и более 17 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объемы производства в отрасли ежемесячно растут. Только в июле было выпущено на 21,8% больше изделий, чем в июне 2023 года. Всего за семь месяцев московские производители электрооборудования увеличили производство на 114,9%", – заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что столичные предприятия выпускают электродвигатели, трансформаторы, коммутационную аппаратуру, системы управления, защитные устройства и другое оборудование.

В связи с ростом темпов производства повышается и потребность в электрооборудовании, следовательно, идет рост поставок. За полгода общий объем отгрузок с производств увеличился на 150,7% процента по сравнению с тем же периодом 2022 года, превысив отметку в 142 миллиарда рублей, рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Столичные предприятия в том числе пользуются антикризисными инструментами и системной поддержкой, которую им предоставляет город. Это позволяет им наращивать мощности и в последующем расширять ассортимент продукции, добавил он.

Овчинский привел в пример завод "Спецкабель", он получил статус промышленного комплекса. По итогам текущего года выпуск оптических кабелей и оптических кабельных сборок производителем вырос на 45%.

Ранее Ефимов сообщал, что за полгода московская промышленность увеличила объем производства на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы за то же время увеличился на 14%

По его словам, с января по июль столичные предприятия начали выпускать больше одежды, электрооборудования, препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях.



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