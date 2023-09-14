Объем производства одежды в Москве вырос в 3,2 раза за семь месяцев

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производство одежды в столице увеличилось более чем в три раза за первые семь месяцев текущего года по сравнению с январем – июлем 2022-го. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, легкой промышленностью в городе занимаются более 250 компаний, на которых трудятся свыше 10 тысяч специалистов. За первые семь месяцев 2023 года выпуск одежды вырос на 218%, уточнил Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, уточнил, что такой высокий темп развития отрасли связан со стремлением производителей удовлетворить потребности внутреннего рынка, которые были обусловлены уходом западных компаний.

"Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе – июле этого года составил 39,6 миллиарда рублей, что на 40,8% превышает показатель за аналогичный период 2022-го", – отметил Овчинский.

В Москве работает более 4 тысяч промышленных предприятий. На них деятельность осуществляют свыше 720 тысяч человек. Каждый день открывается от 40 до 50 средних и крупных площадок, а также около 100 малых. На них создают разнообразные товары и активно внедряют инновации.

Ранее Ефимов рассказал, что объем выпуска продуктов питания в Москве за первые семь месяцев текущего года вырос на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заммэра напомнил, что в городе действует свыше 250 предприятий пищевой отрасли, на которых трудятся более 60 тысяч человек.

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