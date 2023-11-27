Стилист рассказал о главных модных трендах зимы

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Предстоящей зимой в моде будут короткие или длинные шубы из искусственного меха, отметил стилист Владислав Лисовец. Об этом сообщает News.ru.

"В моде больше элегантности, соответственно, пальто из очень грубой шерсти с подкладкой, с большим воротником, как на пиджаке, и большими карманами, цветное в клетку, полоску, с принтом", – уточнил он.

Эксперт объяснил, что пуховики и дутые куртки выходят из моды. Однако, чтобы не замерзнуть, под пальто можно надевать тонкий облегающий пуховик, посоветовал Лисовец.

Одним из главных трендов зимы будет верхняя одежда из кожи: дубленки и утепленные плащи в стиле 1980–1990-х, резюмировал стилист.

Ранее сообщалось, что в этом году в России могут запустить новую сеть модных "островков", где будут продавать российские региональные бренды.

Площадь таких "островков" будет составлять 2–2,5 тысячи квадратных метров. Их планировали открывать в городах-миллионниках. На первом этапе хотели запустить до 10 универмагов.



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