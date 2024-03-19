Стилист рассказала, какие джинсы запрещено носить женщинам после 50 лет

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Женщинам старше 50 лет не рекомендуется носить обтягивающие джинсы, а также модели с низкой посадкой и большим количеством декоративных элементов. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Дамам после 50 лет лучше не носить джинсы фасона скинни. Излишне обтягивающие модели не молодят, а, наоборот, могут подчеркнуть недостатки фигуры", – предупредила эксперт.





Анна Скороходова стилист Отказаться стоит и от джинсов с большим количеством декоративных элементов. Аппликации, вышивки, какие-то заклепки, молнии способны добавить неряшливости образу, и он будет смотреться чересчур молодежно.

К рваным джинсам после 50 лет также стоит относиться с осторожностью. "Такая модель может смотреться достаточно молодежно и даже немного глупо. Если все-таки хочется иметь рваные джинсы в своем гардеробе, то нужно умело миксовать их с базовыми вещами, такими как белые футболки свободного кроя, рубашки, жакеты", – отметила Скороходова.

Кроме того, женщинам старше 50 лет рекомендуется отказаться от джинсов с низкой посадкой. "Такая модель визуально укорачивает ноги и делает опасный акцент на зоне бедер и живота, которые не нужно демонстрировать", – говорит специалист.

Однако это не означает, что женщинам старше 50 лет совсем нельзя носить джинсы. Правильно подобранная модель поможет им выглядеть моложе и визуально стройнее, обратила внимание стилист. По ее словам, большинству женщин подходят джинсы средней посадки. Этот вариант считается классикой. Если хочется скорректировать зону живота, стоит отдать предпочтение высокой посадке, она подтянет силуэт.





Анна Скороходова стилист Наиболее популярная модель сегодня – это прямые джинсы. Они считаются универсальными и подходят всем. Прямые джинсы моделируют фигуру и при этом деликатно скрывают недостатки. Также именно эту модель можно интегрировать в различные образы, начиная от базовых полуделовых и заканчивая спортшиком.

Также Скороходова посоветовала обратить внимание на популярные сегодня расклешенные джинсы. "Именно модель клеш помогает визуально добавить несколько сантиметров роста. Поэтому, если есть такой запрос, можно присмотреться к ним", – указала стилист.

Не стоит забывать и про джинсы mom или бойфренды, которые уже много лет не выходят из модных рейтингов.

"Спектр цветов, которые могут носить женщины, достаточно широкий. От классических глубоких синих оттенков до цветных моделей. Я считаю, что дамам 50+ спокойно можно надевать такие джинсы. Однако нужно делать это со вкусом. В случае с цветными джинсами необходимо выбирать благородные оттенки, например песочный, кофейный, вишневый, то есть не яркие, а немного приглушенные", – заключила эксперт.

Ранее россиянам дали рекомендации по уходу за одеждой из денима. По словам экспертов, за один сезон такие вещи не стоит стирать более пяти раз. Если на них появились небольшие пятна, загрязнения можно убрать при помощи влажных салфеток. Однако не стоит слишком сильно тереть ткань, иначе она может испортиться.

