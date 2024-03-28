Стилист рассказала, какой макияж запрещен для женщин старше 50 лет

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Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от плотного тона, черной подводки и темной помады. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Стоит учитывать, что кожа дам 50+ менее эластична, поэтому не нужно наносить обилие тонального средства и щедро покрывать лицо пудрой. Эти манипуляции лишь подчеркнут морщины, различные складки и дефекты", – предупредила специалист.

Вместо этого рекомендуется отдать предпочтение легким BB-кремам или тональным флюидам, которые деликатно выровняют тон, позволят коже дышать и не будут смотреться как маска.





Анна Скороходова стилист Насыщенная черная подводка или карандаш будут акцентировать внимание на несовершенствах кожи, различных сеточках, морщинках под глазами. Поэтому от них следует отказаться.

Черную подводку лучше заменить на коричневый карандаш, который сделает взгляд выразительным, но при этом будет смотреться менее агрессивно. "Даже коричневый карандаш я рекомендую растушевывать. Чтобы не было четких стрелок, линий, которые бы акцентировали внимание на несовершенствах кожи. Благодаря растушевке получится более благородный внешний вид", – добавила Скороходова.

Также женщинам старше 50 лет не стоит пользоваться яркими матовыми тенями. "Они будут смотреться достаточно вульгарно, не соответствовать возрасту и положению. Ярко-желтые, насыщенно синие, зеленые тени – это очень акцентный вариант. Он не подойдет дамам старшего возраста", – говорит специалист.

Наиболее подходящим решением станут перламутровые тени коричневого, розоватого, пудрового, бежевого и кофейного оттенков. "Они могут смотреться интересно, если наносить их не полностью на всю поверхность века, а дозированно. Таким образом, перламутровые тени будут добавлять акцент в макияж, освежать внешний вид и не добавят возраста", – объясняет эксперт.





Анна Скороходова стилист Я бы порекомендовала отказаться от четкого контура губ. Он будет смотреться вульгарно, а также подчеркнет несовершенства кожи и возрастные изменения. Четкий контур губ, который создается за счет карандаша, может слегка расплываться и переходить в морщинки, не стоит акцентировать на этом внимание.

"Перламутровые оттенки помады смотрятся неактуально. Они не в тренде ни в молодежном, ни в возрастном омолаживающем макияже. Поэтому есть риск выглядеть старомодно. Также стоит отказаться от темных оттенков помады. Они будут привлекать внимание и вместо того, чтобы освежить цвет лица, наоборот, добавят хмурости и возраста", – комментирует стилист.

Женщинам старше 50 лет не нужно отказываться от румян. Но и перебарщивать с ними тоже нежелательно. "Румяна – это потрясающий способ за пару движений кисти освежить лицо, добавить какой-то приятный оттенок. Но не стоит впадать в крайность и делать чересчур яркие щеки. Это будет смотреться вульгарно и дешево", – отметила эксперт.





Анна Скороходова стилист Женщинам старше 50 лет темные брови однозначно добавят возраста. Они сделают лицо более тяжелым. Поэтому я рекомендую отказаться от темных цветов. Лучше присмотреться к более натуральным – коричневому, бежевому в зависимости от оттенка волос либо окрашивания.

Ранее дерматолог-косметолог Светлана Лапина дала рекомендации по уходу за возрастной кожей. По ее словам, на состояние тканей влияет угасающий гормональный фон. В связи с этим в косметических средствах для зрелой кожи обязаны присутствовать компоненты с эстрогеноподобным действием и лифтинговые добавки. К ним, например, относятся экстракт сои, гиалуроновая кислота и мукополисахариды. Также возрастная косметика должна содержать питательные и увлажняющие ингредиенты.

