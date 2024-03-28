28 марта, 13:06Общество
Стилист рассказала, какой макияж запрещен для женщин старше 50 лет
Фото: 123RF/gpointstudio
Женщинам старше 50 лет лучше отказаться от плотного тона, черной подводки и темной помады. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
"Стоит учитывать, что кожа дам 50+ менее эластична, поэтому не нужно наносить обилие тонального средства и щедро покрывать лицо пудрой. Эти манипуляции лишь подчеркнут морщины, различные складки и дефекты", – предупредила специалист.
Вместо этого рекомендуется отдать предпочтение легким BB-кремам или тональным флюидам, которые деликатно выровняют тон, позволят коже дышать и не будут смотреться как маска.
Черную подводку лучше заменить на коричневый карандаш, который сделает взгляд выразительным, но при этом будет смотреться менее агрессивно. "Даже коричневый карандаш я рекомендую растушевывать. Чтобы не было четких стрелок, линий, которые бы акцентировали внимание на несовершенствах кожи. Благодаря растушевке получится более благородный внешний вид", – добавила Скороходова.
Также женщинам старше 50 лет не стоит пользоваться яркими матовыми тенями. "Они будут смотреться достаточно вульгарно, не соответствовать возрасту и положению. Ярко-желтые, насыщенно синие, зеленые тени – это очень акцентный вариант. Он не подойдет дамам старшего возраста", – говорит специалист.
Наиболее подходящим решением станут перламутровые тени коричневого, розоватого, пудрового, бежевого и кофейного оттенков. "Они могут смотреться интересно, если наносить их не полностью на всю поверхность века, а дозированно. Таким образом, перламутровые тени будут добавлять акцент в макияж, освежать внешний вид и не добавят возраста", – объясняет эксперт.
"Перламутровые оттенки помады смотрятся неактуально. Они не в тренде ни в молодежном, ни в возрастном омолаживающем макияже. Поэтому есть риск выглядеть старомодно. Также стоит отказаться от темных оттенков помады. Они будут привлекать внимание и вместо того, чтобы освежить цвет лица, наоборот, добавят хмурости и возраста", – комментирует стилист.
Женщинам старше 50 лет не нужно отказываться от румян. Но и перебарщивать с ними тоже нежелательно. "Румяна – это потрясающий способ за пару движений кисти освежить лицо, добавить какой-то приятный оттенок. Но не стоит впадать в крайность и делать чересчур яркие щеки. Это будет смотреться вульгарно и дешево", – отметила эксперт.
Ранее дерматолог-косметолог Светлана Лапина дала рекомендации по уходу за возрастной кожей. По ее словам, на состояние тканей влияет угасающий гормональный фон. В связи с этим в косметических средствах для зрелой кожи обязаны присутствовать компоненты с эстрогеноподобным действием и лифтинговые добавки. К ним, например, относятся экстракт сои, гиалуроновая кислота и мукополисахариды. Также возрастная косметика должна содержать питательные и увлажняющие ингредиенты.