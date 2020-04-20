Эксперт прокомментировал поправки о правах соседей по даче

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поправки в Гражданский кодекс, которые касаются сноса зданий или построек на дачном участке, если они мешают соседям, уже существуют в законодательстве. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

"Ведь никто и не разрешает производить строительство, в соответствии с которым будут явно нарушены права, интересы и санитарные, строительные нормы, касающиеся соседей, владельцев других земельных участков или объектов недвижимости. Все уже прописано", – пояснил эксперт.





Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы По большому счету проблема не законодательства. Например, в Подмосковье много судебных решений о сносе, однако судебные приставы их не исполняют. Ведь и сегодня нарушитель должен снести сам, но он не сносит. Зачем усиливать эту неработающую норму?

По словам эксперта, система начала бы работать эффективно, если бы местные органы власти – муниципалитеты, управы, префектуры – самостоятельно сносили незаконные постройки на дачных участках, если собственник так и не сделал этого сам по решению суда.

"Это была бы полезная новелла для такого рода споров. А когда говорят, что нарушитель должен сам себя наказать, – простите, но это не работает", – заключил Крохин.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о новом проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, поступившем на общественное обсуждение.

В частности, планируется разрешить снос зданий и построек на земельном участке, если они мешают соседнему участку.

"Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок", – объяснил Крашенинников.

Он отметил, что снос здания станет обязателен в том случае, если возведение указанного объекта будет продолжаться. При этом снести постройку должен сам собственник.

"Соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы", – подчеркнул депутат.

Депутат уверен, что общественное обсуждение нового проекта поправок состоится уже в нынешнем году. После этого планируется его подготовка ко второму чтению.



Соболева Илона