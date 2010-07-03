Вступили в силу изменения в закон о "дачной амнистии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С понедельника, 16 сентября, вступили в силу изменения в законы о "дачной амнистии". Новые поправки разрешают дачникам оформить самовольно занятые участки земли.

Для этого собственник должен занимать участок не менее 15 лет, а площадь присвоенного участка – не превышать минимальный размер, установленный местной администрацией.

Если лимит не установлен, размер занимаемой территории не должен превышать 10% от площади законно приобретенного основного участка. Новые поправки вводятся к законам "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости".

Решение о корректировке границ принимается в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) после выявления самозанятых участков кадастровыми инженерами.

Ранее дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года. До указанного срока граждане могут поставить на кадастровый учет дом на основании только технического плана объекта недвижимости.

Дачная амнистия стартовала в 2006 году. В июне сообщалось, что ею воспользовались более 13 миллионов граждан, из них свыше 170 тысяч – с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года.