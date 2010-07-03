Дачную амнистию продлили до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года. Документ доступен на официальном портале правовой информации.
До указанного срока в упрощенном порядке разрешается осуществить кадастровый учет или государственную регистрацию прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке для садоводстве. Сделать это можно на основании только технического плана объекта недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на него.
В этом случае сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости. Уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта и их окончании не требуется.
При проведении правовой экспертизы документов государственные регистраторы прав будут обязаны проверить их соответствие сведениям в ЕГРН и предельным параметрам соответствующих объектов недвижимости, установленным федеральным законом.
Дачная амнистия стартовала в 2006 году. В июне сообщалось, что ею воспользовались более 13 миллионов граждан, из них свыше 170 тысяч – с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года.
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