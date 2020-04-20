В России планируют разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стало известно о новом проекте поправок в Гражданский кодекс РФ, поступившем на общественное обсуждение. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В частности, планируется разрешить снос зданий и построек на земельном участке в случае, если они мешают соседнему участку.
"Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок", – объяснил Крашенинников в интервью "Российской газете".
Он отметил, что снос здания станет обязателен в том случае, если возведение указанного объекта будет продолжаться. При этом снести постройку должен сам собственник.
"Соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы", – подчеркнул депутат.
Крашенинников также сообщил, кто сможет заниматься сбором плодов дерева, упавшего на соседний участок. По словам эксперта, осуществлять это будет в праве собственник участка, на который упали плоды.
Депутат уверен, что общественное обсуждение нового проекта поправок состоится уже в нынешнем году. После этого планируется его подготовка ко второму чтению.
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