В Минздраве рассказали, как выбрать дачный участок для самоизоляции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева посоветовала отказаться от самоизоляции во время эпидемии коронавируса на труднодоступных дачных участках. Об этом она рассказала Москве 24.
Ткачева обратила внимание на инфраструктуру, которая в некоторых дачных поселках развита недостаточно. "В городе медицинская помощь рядом, можно вызвать врача на дом в любое время. Кроме того, на каждом шагу есть магазины с хорошими продуктами, которые запросто могут принести родственники, волонтеры или социальные службы. Человеку же надо как-то питаться во время самоизоляции", – объяснила эксперт.
Представитель Минздрава отметила, что с особенной осторожностью к выбору дачного участка должны отнестись пожилые люди.
"Все зависит и от здоровья человека, его возможностей, насколько сейчас он сможет безопасно выехать в пригород. Я бы посоветовала держаться ближе к цивилизации", – отметила собеседница сайта.
Спрос на аренду загородных домов в России достиг рекордных показателей. Из-за этого выросли цены – в среднем по стране на 32%.
В Московской и Ленинградской областях спрос на аренду дач увеличился на 80%. Также вырос спрос на элитную загородную недвижимость Подмосковья – на 70%. По словам директора управления компании "Метриум Премиум" Анны Раджабовой, сейчас на элитном рынке клиенты предпочитают дома с большим количеством спален: во время самоизоляции в одном месте собираются разные поколения семьи.
За последние сутки на территории РФ обнаружили 1 459 человек, которые заразились коронавирусом. Всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали уже более 10 тысяч случаев инфицирования COVID-19.
Ранее Владимир Путин заявил, что страна справится с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что "все проходит, и это пройдет" и что Россия "не раз проходила через серьезные испытания".
Улицы городов мира стали свободнее на фоне коронавируса
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