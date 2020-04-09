Минздрав рекомендовал делать тест на COVID-19 людям с признаками ОРВИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Минздрав рекомендовал делать тест на COVID-19 людям с признаками острой респираторной инфекции по назначению медработника. Об этом говорится на сайте министерства.

"Лабораторное обследование на COVID-19 рекомендуется проводить всем лицам с признаками острой респираторной инфекции по назначению медицинского работника", – говорится в сообщении.

С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут обратиться в Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора, чтобы сдать анализ на коронавирус.

Стоимость теста без учета стоимости выезда медицинского персонала составляет 1 250 рублей. Для того чтобы записаться на сдачу анализа, требуется на официальном сайте ведомства заполнить специальную форму.

Кроме того, желающим потребуется позвонить в колл-центр и подтвердить свою запись. В случае если у человека подтвердится коронавирус, нужно будет информировать Роспотребнадзор.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.

Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.

