Мишустин прокомментировал меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости индивидуально подобранных антикризисных мер для каждого региона страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"От субъекта к субъекту ситуация отличается и по масштабам распространения коронавируса, и по структуре экономики, по уровню доходов и занятости. Важно для каждой территории предложить индивидуальную антикризисную терапию", – заявил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство продолжит поддержку экономики и системы здравоохранения. Также обсуждается возможное расширение ипотечных каникул для частных лиц.

6 апреля кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Это распространяется на тех россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным в прошлом году.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. В Москве за аналогичный период выявлено 857 больных.

