Мишустин поддержал идею об ограничении цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение "Единой России" об ограничении стоимости продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

По его словам, Мишустин одобрил почти все предложения фракции.

"Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости", – сказал Хинштейн. Он добавил, что также это касается вопросов поддержки работодателей, среднего и малого бизнеса.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелиц рассказал о неизбежном росте цен на продукты питания. Он подчеркнул, что новые поставки в магазины будут реализовываться уже по новой, завышенной стоимости.

Федеральная антимонопольная служба уже фиксировала жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В ФАС прокомментировали, что тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках. Кроме того, в России наблюдается рост цен на молочную продукцию, что подтвердил исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.