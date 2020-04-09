Аренда загородных домов в России подорожала на фоне коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спрос на аренду загородных домов в России достиг рекордных показателей, из-за чего выросли цены – в среднем по стране на 32%. Об этом сообщает газета "Известия".

В марте спрос поднялся в среднем на 30–60% по сравнению с прошлым годом. По данным "Авито Недвижимости", в среднем аренда теперь стоит 20–25 тысяч рублей в месяц. Согласно сведениям "Мира квартир", в Подмосковье дачи в среднем сдаются за 50–60 тысяч рублей в месяц, но есть и бюджетные варианты за 9–10 тысяч рублей.

В Московской и Ленинградской областях спрос на аренду дач увеличился на 80%. Директор управления компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова уточнила, что спрос на элитную загородную недвижимость Подмосковья вырос на 70%. Сейчас на элитном рынке клиенты предпочитают дома с большим количеством спален: во время самоизоляции в одном месте собираются разные поколения семьи.

Причиной такого ажиотажа стала не только самоизоляция в связи с распространением коронавируса, но и отмененные отпуска. Многие считают загородную недвижимость альтернативой для отдыха.

Это касается преимущественно долгосрочной арендой. Посуточная сдача пользуется меньшей популярностью из-за дороговизны в пересчете ставки на месяц, объяснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

До конца 2020-го загородные дома и дачи будут пользоваться высоким спросом, а в 2021 году интерес снизится, считает он. Тем не менее в крупных городах доля аренды загородной недвижимости с каждым годом становится больше.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркивал, что передвижение москвичей на личных автомобилях пока никто не ограничивал. Он добавил, что если москвич собирается доехать на личном автомобиле в магазин, то он должен это сделать один. Посадив с собой несколько человек, он нарушит правило полутора метров. В этом случае человеку может грозить штраф.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 672 случая заражения, выздоровели 580 человек, умерли 63. Согласно последним данным, в мире коронавирусом заболели более 1,4 млн человек, выявлено свыше 80 тысяч смертельных исходов.