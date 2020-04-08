Юрист посоветовал снимающим жилье в Москве носить с собой договор аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Юрист Михаил Бирюков рекомендовал носить с собой договор аренды жилья тем, кто проживает в Москве в съемных квартирах. Это необходимо для подтверждения соблюдения режима самоизоляции по месту постоянного пребывания.

"Это будет оставлено на усмотрение полиции, я боюсь, что здесь будет большое количество злоупотреблений и нарушений прав", – рассказал РИА Новости эксперт.

Он также уточнил, что поездки на дачу не запрещены.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое передает полиции часть полномочий по составлению протоколов, касающихся нарушений общественного порядка и безопасности в столице.