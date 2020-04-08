Путин запретил закрывать границы регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В РФ нельзя закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами, это может обернуться разрушительными последствиями для экономики. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с руководителями регионов.
По его словам, также нельзя закрывать транспортное, пассажирское сообщение, ограничивать работу предприятий.
"Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", – сказал президент.
Путин подчеркнул, что даже в Москве с ее плотностью населения повсеместно не закрываются предприятия.
"Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим", – заметил глава государства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что в каждом регионе страны надо тщательно подойти к вопросу о том, какие предприятия и учреждения продолжат деятельность в нерабочий период. По его словам, экономическая жизнь России не должна остановиться.
Мишустин обратил внимание, что главы регионов получили полномочия решать, какой именно режим работы предприятий вводить на своих территориях.
По распоряжению Владимира Путина все ограничения, введенные ранее, будут действовать до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ отметил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
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