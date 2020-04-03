Москвичам не будут мешать доехать на машине от дома до дачи – Шапошников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Передвижение москвичей на личных автомобилях пока никто не ограничивал, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, если человеку нужно из квартиры доехать до дачи, мешать ему никто не будет.

"Единственное, главное – чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями", – рассказал депутат в эфире Первого канала.

Он добавил, что если москвич собирается доехать на личном автомобиле в магазин, то он должен это сделать один. Посадив с собой несколько человек, он нарушит правило полутора метров. В этом случае нарушителей могут оштрафовать.

Ранее стало известно, что штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве не будут до специального постановления. После подписания проекта будет издан подзаконный акт правительства, который определит правила передвижения граждан по городу. Сейчас штрафы не действуют.

Накануне Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.

За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч, за повторное нарушение – до 500 тысяч.

В четверг Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Глава государства постановил продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, скончались 30 человек.

