Москвичам не будут мешать доехать на машине от дома до дачи – Шапошников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Передвижение москвичей на личных автомобилях пока никто не ограничивал, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, если человеку нужно из квартиры доехать до дачи, мешать ему никто не будет.
"Единственное, главное – чтобы вы не нарушали эти самые социальные нормы, чтобы вы не собирались компаниями", – рассказал депутат в эфире Первого канала.
Он добавил, что если москвич собирается доехать на личном автомобиле в магазин, то он должен это сделать один. Посадив с собой несколько человек, он нарушит правило полутора метров. В этом случае нарушителей могут оштрафовать.
Ранее стало известно, что штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве не будут до специального постановления. После подписания проекта будет издан подзаконный акт правительства, который определит правила передвижения граждан по городу. Сейчас штрафы не действуют.
Накануне Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.
За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.
Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч, за повторное нарушение – до 500 тысяч.
В четверг Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Глава государства постановил продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.
Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, скончались 30 человек.
В Москве скончался 39-летний мужчина с коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: