Штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве не будут до спецпостановления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве не будут до специального постановления. Об этом рассказал Москве 24 председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В рамках реализации принятых вчера поправок в Кодекс административных правонарушений города Москвы правительство города и МВД готовят проект соглашения по администрированию этих статей", – заявил Шапошников.

Он добавил, что после подписания проекта будет издан подзаконный акт правительства, который определит правила передвижения граждан по городу. Сейчас, по его словам, штрафы не действуют.

При этом политик подчеркнул, что это не означает, что режим самоизоляции можно нарушать, добавив, что сейчас крайне важно не выходить из дома и следовать правилам властей.

Накануне Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов.

За нарушение режима самоизоляции москвичей будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение также составит 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан будет достигать 40 тысяч, для юрлиц – до 300 тысяч, за повторное нарушение – до 500 тысяч.

В четверг Владимир Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Глава государства постановил продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы.

Во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось. В России зафиксировано 3 548 заболевших, скончались 30 человек.

