ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете взимания комиссий с платежей по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг.

Как говорится на сайте нижней палаты парламента, предполагается, что запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за просроченную оплату счетов ЖКХ.

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что депутаты выступают за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.

Речь идет о плате за газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию и вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут.