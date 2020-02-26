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Город

13:30

Торговый комплекс построят в Некрасовке

город строительство

Фото: depositphotos/ztudiototo

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о планировании строительства торгово-развлекательного комплекса в Некрасовке, сообщает "Вечерняя Москва".

Он отметил, что в настоящий момент появился инвестор, готовый вложить деньги в предприятие. Он арендовал земельный участок площадью 36,5 тысячи квадратных метров для строительства комплекса.

Ефимов сообщил, что сумма сделки за аренду составила семь миллионов рублей. Договор был заключен на семь лет, за которые инвестор обязан будет построить здание высотой не менее 20 метров.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в комплекс войдут торговые точки, кинотеатр, рестораны и кафе. Также будет оборудована стоянка для посетителей.

Ранее стало известно, что в районе Солнцево на улице Авиаторов возведут торгово-развлекательный центр с кинотеатром.

Подобный комплекс планируют создать и в рамках организации транспортно-пересадочного узла "Парк Победы". Его построят в 2022 году.

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