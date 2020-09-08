В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше

12:00
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Торговый центр площадью 13 тысяч квадратных метров построят в Коммунарке. Ожидается, что на крыше здания организуют парковку. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"У жителей Сосенского появится крупный торговый центр с паркингом на крыше. Фасады комплекса украсят металлическими перфорированными листами с нанесенными на них изображениями в технике гравюры и фотопечати", – рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
По словам заместителя председателя организации Сергея Кузнецова, с трех сторон здания оборудуют пространства для медиаэкранов и рекламных вывесок.
Парковку на крыше специалист назвал особенностью, которая выделит здание из общей массы подобных проектов.
"Отличительная особенность данного торгового центра – использование эксплуатируемой кровли под паркинг. Это отличная идея, позволяющая задействовать все пространство крыши, разместить больше машино-мест и при этом сэкономить место на прилегающем участке", – подчеркнул Кузнецов.
Ожидается, что в здании разместят торговую галерею и супермаркет, а также магазины, кафе, ресторан и фуд-корт.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) ранее решила прекратить реализацию инвестиционного проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Братееве. Компания-инвестор так и не приступила к работам.
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