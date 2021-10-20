Летевший на Чукотку самолет с вахтовиками совершил вынужденную посадку в Якутии

06:09
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Самолет с вахтовыми работниками на борту вынужденно сел в якутском Среднеколымске из-за неисправности. Об этом в среду, 20 октября, рассказал глава Чукотки Роман Копин.
"Самолет с вахтовыми работниками вынужденно сел в Среднеколымске – сработал датчик масла правого двигателя. Пассажиры размещены в гостиницах <...> и ожидают замены воздушного судна. <...> Ситуация не просто неприятная, а опасная", – написал политик на своей странице в Instagram.
Он отметил, что подобная ситуация возникает уже не в первый раз. Власти Чукотки обратились в правительство Якутии и Росавиацию за воздействием на авиакомпанию.
По словам Копина, решение о доставке вахтовиков в Певек будет принято в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси.
В момент полета на борту находился только экипаж из трех человек, никто не пострадал.
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