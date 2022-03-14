В упавшем в Загребе БПЛА было 40 килограммов взрывчатки – МО Хорватии

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Авиабомба, которую нес упавший в одном из районов Загреба беспилотный летательный аппарат, содержала 40 килограммов взрывчатки, заявил советник главы Минобороны Хорватии генерал Желько Живанович. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, накануне специалисты выкопали БПЛА и получили новые данные.

"Найдены фрагменты авиабомбы, о которой не знаем всех деталей, но согласно тому, что знаем, речь идет о бомбе русского производства весом 120 килограммов. Из них 40 килограммов приходилось на взрывчатку", – заявил Живанович.

Генерал добавил, что бомба взорвалась в образовавшейся от удара воронке в земле.

"Она имела кумулятивный заряд, поэтому не разорвалась, а энергия взрыва ушла в землю", – отметил он.

Живанович подчеркнул, что специалисты проводят анализ фрагментов бомбы и БПЛА, в ближайшие дни Минобороны страны сообщит о результатах.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший в одном из районов Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины. По его словам, БПЛА зашел в воздушное пространство республики из Венгрии.

Инцидент произошел в одном из районов Загреба 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.

По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Люди при этом не пострадали.

Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства.

Председатель комитета Сабора Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в стране – члене НАТО.