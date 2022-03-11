Мэр Загреба прокомментировал падение на город летательного аппарата

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Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии чудом нет пострадавших, сообщает РИА Новости. Кроме того, по его словам, нет указаний на то, что это устроено намеренно.

"Если бы мне три недели назад кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал, и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал, и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", – сказал мэр.

Случившееся он назвал беспрецедентным.

Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов Загреба после 23:00 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.

По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с территории Украины. Минобороны Хорватии пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Председатель комитета Сабора Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в стране – члене НАТО.

За несколько часов до ЧП премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны.