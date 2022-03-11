Мэр Загреба прокомментировал падение на город летательного аппарата

12:58
Фото: телеграм-канал Mash
Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата в столице Хорватии чудом нет пострадавших, сообщает РИА Новости. Кроме того, по его словам, нет указаний на то, что это устроено намеренно.
"Если бы мне три недели назад кто-то сказал, что будем иметь дело с такими вещами… Вы уже знаете, что речь идет о летательном аппарате, его фрагменты в нескольких местах. Никто не пострадал, и это чудо в этом несчастье. С учетом времени, когда он упал, и места, где фрагменты упали, невероятно, что никто не пострадал. Компетентное министерство скоро выйдет с сообщением, прокуратура проводит осмотр, сейчас нет информации о взрывчатых веществах", – сказал мэр.
Случившееся он назвал беспрецедентным.
Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов Загреба после 23:00 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.
По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Среди людей пострадавших нет.
Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с территории Украины. Минобороны Хорватии пока не подтверждает и не опровергает эту информацию.
Председатель комитета Сабора Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в стране – члене НАТО.
За несколько часов до ЧП премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о необходимости модернизировать систему воздушной обороны страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: