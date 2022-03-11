Президент Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины

14:21
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Упавший в одном из районов Загреба беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Украины, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
По его словам, БПЛА зашел в воздушное пространство республики из Венгрии.
"Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами – членами НАТО и никто этого не замечает. В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо", – приводит слова Милановича ТАСС.
Он уточнил, что объект в воздушном пространстве Хорватии находился менее 7 минут.
Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов Загреба после 23:00 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.
По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Среди людей пострадавших нет.
Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства.
Председатель комитета Сабора Хорватии по внутренней политике и нацбезопасности Синиша Хайдаш Дончич потребовал от силовых структур отчитаться о падении летательного аппарата в стране – члене НАТО.
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