Пять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб погибли при обстреле из HIMARS

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Пять специалистов МЧС ЛНР и аварийных служб умерли под обстрелом поселка Червоный Прапор. Против них использовалась HIMARS – реактивная система залпового огня, созданная в США. Об этом сообщает телеграм-канал представительства региона в СЦКК.

Там рассказали, что ВСУ повторно обстреляли Червоный Прапор двумя ракетами типа M31 GMLRS. Уточняется, что также ранения получили десять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб.

Ранее сообщалось, что село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области обстреляли ВСУ. По предварительной информации, жертв и пострадавших не оказалось, но есть значительные разрушения у дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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