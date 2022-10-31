Комбат "Востока" рассказал, как Павловка оказалась под контролем ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, почему Павловка оказалась под контролем украинских войск. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Почему сдали Павловку тогда и приходится брать ее теперь? Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта", – говорится в публикации.

Ходаковский добавил, что в таком случае бойцы имеют ограниченный угол обзора. Военнослужащие Украины зашли с фланга, поэтому оказались вне поля зрения российских солдат, объяснил он. По его словам, из-за этого в плен попали немало морпехов.

Кроме того, украинские силы в Павловке имеют преимущество, поскольку совсем рядом располагается Угледар, где находится их оптика. Ходаковский заявил о необходимости атаковать Угледар, чтобы избежать новых потерь.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 14 беспилотников ВСУ, а также 9 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS с помощью систем противовоздушной обороны. Цели удалось поразить в районах Араповки, Сватова, Раевки, Рудова ЛНР, Еленовки, Запорожья и Херсона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска продвинулись на южно-донецком направлении – МО РФ

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