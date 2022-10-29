Российские системы ПВО за сутки сбили 14 украинских беспилотников

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ с помощью систем противовоздушной обороны за сутки уничтожили 14 беспилотников ВСУ, а также 9 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным военного ведомства РФ, цели были поражены в районах Араповки, Сватова, Раевки, Рудова ЛНР, Еленовки, а также в районах Запорожья и Херсона.

Кроме того, дроны-камикадзе "Ланцет" российских войск вывели из строя зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" ВСУ и несколько американских гаубиц М777.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в республике. По его словам, продвижение на сегодня проходит на 50–100 метров, ведется освобождение улиц, домов, занимаются новые позиции.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!