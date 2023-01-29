В МИД КНДР угрожают США последствиями за распространение слухов о торговле оружием с РФ

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В МИД КНДР назвали не соответствующей действительности информацию о якобы проведенной оружейной сделке с Россией и пригрозили США последствиями. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"В Вашингтоне снова заговорили о беспочвенных слухах об оружейной сделке между КНДР и Россией в глупой попытке оправдать свои поставки оружия Украине. США должны понимать, что если они продолжат распространять придуманную ложь о нашей стране, то столкнутся с нежелательными для себя последствиями", – заявил директор департамента по делам США в МИД республики Квон Чон Гын.

Он также заявил, что в Пхеньяне подобные действия расценивают как провокационную попытку подорвать репутацию КНДР в мире. Дипломат также высказал мнение, что в конфликте на Украине виноваты США, которые действовали в ущерб российским интересам безопасности.

Квон Чон Гын считает, что поставки оружия на Украину преступны и поддерживают международную ситуацию в нестабильном состоянии.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон сообщила, что КНДР всегда будет на одной стороне с Россией. Она категорически осудила решение Вашингтона о поставках Киеву танков Abrams и заявила, что не сомневается в героическом духе российской армии.

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