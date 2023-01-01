В Сеуле предупредили о падении режима КНДР после применения ядерного оружия

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Минобороны Южной Кореи предупредило КНДР о падении режима северокорейского лидера Ким Чен Ына в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

"Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в КНДР произвели 30 комплексов РСЗО, предполагающих возможность запуска тактического ядерного оружия. По словам северокорейского лидера, новые установки обладают маневренностью, а также способностью нанесения внезапных и точных выстрелов.

На фоне укрепления связи США с Южной Кореей и Японией Ким Чен Ын заявил, что КНДР нуждается в удвоенном укреплении подавляющей военной силы для усиления безопасности государства. По его словам, противники Северной Кореи намерены изолировать и "заглушить" государство.



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