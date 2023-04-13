Власти Японии сообщили, что угрозы падения ракеты КНДР в районе Хоккайдо больше нет

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Правительство Японии заявило, что угрозы падения баллистической ракеты КНДР на территории острова Хоккайдо или в прилегающих районах больше нет. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японские власти.

В береговой охране Японии, в свою очередь, сообщили, что северокорейская ракета уже упала, место ее падения в данный момент устанавливается.

Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Вскоре после запуска ракеты японские власти объявили массовую эвакуацию на северном острове Хоккайдо из-за потенциальной угрозы падения ракеты на территории страны.

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