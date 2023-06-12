Ким Чен Ын выразил поддержку российскому народу и пожелал победы справедливости

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Власти КНДР выражают полную поддержку и солидарность российскому народу, защищающему свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, а также желают процветания и победы. Об этом говорится в поздравительной телеграмме лидера Северной Кореи Ким Чен Ына по случаю Дня России, которую он направил Владимиру Путину.

"Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы – присущую ему традицию", – приводится текст телеграммы в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын также отметил, что дружба между народами РФ и КНДР стала ценным стратегическим имуществом для обеих стран. Лидер Северной Кореи заявил, что готов и в дальнейшем укреплять отношения и сотрудничество с Россией.

Ранее сообщалось, что Москва и Пхеньян работают над созданием системы расчетов в рублях. По словам посла РФ в КНДР Александра Мацегора, это поможет нарастить товарооборот.

До этого сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет на одной стороне с Россией.