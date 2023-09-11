Ким Чен Ын выехал в Россию на переговоры с Путиным – СМИ

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Глава КНДР Ким Чен Ын отправился в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Об этом заявил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Как сообщает источник, на данный момент Ким Чен Ын на поезде уже приехал к границе РФ. Портал отмечает, что встреча двух президентов должна состояться 13 сентября не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о вероятной встрече Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на Восточном экономическом форуме.

4 сентября в прессе появилась информация о вероятном визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. По данным СМИ, председатель КНДР встретится с Путиным в России в середине этого месяца.

На эту информацию отреагировали в Белом доме. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) американской администрации Эйдриенн Уотсон выразила надежду, что Пхеньян не будет проводить с Москвой консультации о военно-техническом сотрудничестве.

В Кремле не подтвердили сообщения о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном