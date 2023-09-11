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11 сентября, 15:32

Политика

В ходе визита лидера КНДР в Россию пройдут переговоры делегаций – Песков

Фото: kremlin.ru

Во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию запланированы переговоры делегаций двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что при необходимости будет проведена встреча главы КНДР и Владимира Путина один на один.

Ранее в Кремле сообщили, что председатель Госсовета КНДР в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. Отмечалось, что Ким Чен Ын прибудет в страну по приглашению российского президента.

Между тем южнокорейский телеканал YTN заявлял 11 сентября, что глава КНДР якобы уже выехал на поезде в РФ. По данным телеканала, встреча двух лидеров состоится 13 сентября вне формата ВЭФ.

Лидер КНДР в ближайшие дни посетит Россию – Кремль

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