РФ и КНДР не подписывали соглашений ни по ВТС, ни по другим темам – Песков

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Россия и Северная Корея не подписывали каких-либо соглашений по итогам переговоров глав государств Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что во время встречи не было запланировано подписание соглашений. Помимо этого, контакты двух лидеров являются не сенсацией, а традицией, уточнил Песков.

"Мы говорили неоднократно: Северная Корея является нашим ближайшим соседом. Естественно мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

На просьбу прокомментировать отношение Кремля к реакции Запада на визит Ким Чен Ына он посоветовал ознакомиться с ответами Путина на эту тему в беседе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о сотрудничестве с КНДР в сфере ВТС, отметил определенные ограничения, которые РФ соблюдает. Однако в рамках правил существуют возможности сотрудничества, добавил президент.

По его информации, эксперты обсуждают имеющиеся возможности, думают об этом. В данной сфере, продолжил Путин, есть перспективы.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

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