Путин заявил, что у него с Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями

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Владимир Путин сообщил, что у него состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время переговоров. Подобное заявление он сделал в интервью программы "60 минут".

"Начало хорошее, очень продуктивное", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Пхеньяну и Москве большой ущерб нанесла коронавирусная инфекция, когда Северная Корея была "фактически закрыта от внешнего мира".

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с КНДР в сфере ВТС, президент отметил определенные ограничения, которые РФ соблюдает. Однако в рамках правил существуют возможности сотрудничества, подчеркнул президент.

По его информации, эксперты обсуждают имеющиеся возможности, думают об этом. В данной сфере, продолжил Путин, есть перспективы.

Помимо этого, российский лидер заявил, что обсудил с Ким Чен Ыном развитие отношений в сельском хозяйстве. По его мнению, у сотрудничества в этой сфере неплохие перспективы, так как России есть что предложить.

Президент уточнил, что КНДР оказывается гуманитарная помощь, но также есть возможность работать на равных. Он упомянул и другие совместные проекты, касающиеся транспортных сообщений и логистики. В частности, железную и автомобильную дороги, возобновление работы морского порта.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал переговоры очень важными и содержательными. Он подчеркнул, что важным с точки зрения двусторонних событий является сам факт приезда Ким Чен Ына в РФ.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин и Ким Чен Ын завершили встречу в формате тет-а-тет