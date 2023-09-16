Ким Чен Ын прибыл в Приморский край

Фото: телеграм-канал "Кожемяко | официально"

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Приморье в рамках большого визита в Россию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На железнодорожной станции Артем – Приморье 1 гостей встречали ученики местной школы №7 традиционным приветствием на корейском языке.

По словам главы региона, он планирует обсудить с Ким Чен Ыном широкий спектр вопросов, включая перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

После этого глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре.

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