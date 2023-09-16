Ким Чен Ын оказался впечатлен современными авиационными технологиями РФ

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался глубоко впечатлен современными российскими технологиями в области авиации, а также производственными возможностями страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР выразил искреннюю надежду, что российские заводы продолжат развиваться и достигнут высоких показателей производственного роста в дальнейшем будущем.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

После этого глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре.

В частности, Ким Чен Ын ознакомился с работой инженерного центра и производственных цехов авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадки производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре