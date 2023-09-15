Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

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Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Главу Северной Кореи встретил на железнодорожном вокзале города губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. После этого в сопровождении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова Ким Чен Ын ознакомился с работой инженерного центра и производственных цехов авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадки производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Инженеры продемонстрировали гостям цифровые технологии, которые применяются при создании современных самолетов. Кроме того, Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатно-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Кроме того, делегация КНДР ознакомилась с технологическими мощностями, обновленными в результате модернизации и техперевооружения предприятия – механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий.

Ким Чен Ыну показали участки, на которых ведется работа по импортозамещенному Superjet-100, после чего гости посетили цех окончательной сборки самолета. В завершение программы глава Северной Кореи оценил демонстрационный полет истребителя Су-35.

Денис Мантуров сообщил, что лидеру КНДР продемонстрировали одно из ведущих российских производств авиационной техники.

"Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", – добавил он.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов