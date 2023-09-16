Главе КНДР Ким Чен Ыну на обед подали уху и палтуса на груше

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Председателю Государственных дел КНДР, генеральному секретарю Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ыну на обед во Владивостоке подали уху и палтуса на груше. Об этом сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье в субботу утром. Там он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу во время визита на аэропорт Кневичи. Сообщается, что там лидер КНДР ознакомился с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ. Помимо этого, глава министерства обороны РоФ представил корейскому лидеру ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И.

Сообщается, что на обед главе КНДР подали дальневосточную уху в авторском исполнении, авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. На горячее Ким Чен Ыну были поданы на выбор палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе.

До этого глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре, в частности, инженерный центр и производственные цехи авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын совершил визит в Россию по приглашению президента Владимира Путина 12 сентября. Россия стала первым государством, которое посетил Ким Чен Ын с начала пандемии. До этого глава КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Это была первая встреча Путина с лидером КНДР.