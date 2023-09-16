Ким Чен Ыну продемонстрировали современное российское вооружение на аэродроме Кневичи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Лидер КНДР Ким Чен Ын на аэродроме Кневичи во Владивостоке ознакомился с современным российским вооружением. Главу Северной Кореи встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Так, сначала лидеру КНДР представили самолеты стратегической авиации РФ: бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

В ходе демонстрации Ким Чен Ыну также продемонстрировали современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России, включая сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Особое внимание уделили летно-техническим характеристикам самолетов и возможностям их вооружения.

Затем северокорейскому лидеру показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который стал новейшим вооружением российского ракетоносца МиГ-31И. Отмечается, что данный авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и уже показал свою боевую эффективность.

После этого Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу прибыли на пришвартованный в бухте Улисс фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". На борту гостей встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. О характеристиках корабля и его вооружениях рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В военном ведомстве также рассказали, что после осмотра фрегата Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей. Затем северокорейскому лидеру вручили памятный подарок – модель российского боевого корабля.

Ранее глава Северной Кореи осмотрел российские авиационные заводы во время посещения Комсомольска-на-Амуре, в частности, инженерный центр и производственные цехи авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов